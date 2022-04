Rapid II nach 0:2 noch 2:2 gegen FC Liefering

Das Zweitliga-Duell der beiden Nachwuchsabteilungen von Rapid und Salzburg hat am Sonntag in der 2. Liga keinen Sieger gebracht! Die Rapid-Amateure und der FC Liefering trennten sich in Wien mit einem 2:2, obwohl alles auf einen Sieg der „Jungbullen“ hingedeutet hatte.