Wahltiroler (32) starb in Norwegen unter Lawine

Ein 32-jähriger gebürtiger Bayer, der in Innsbruck studierte, arbeitete und lebte, starb am Mittwoch bei einem tragischen Lawinenunfall in Nordnorwegen. Es gab außerdem vier weitere Opfer, von denen drei Männer zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Einer liegt immer noch in einem Krankenhaus in Norwegen.