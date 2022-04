Erst wechselhaftes, dann frühlingshaftes Wetter

Am Mittwoch liegt der Ostalpenraum weiterhin in einer westlichen Strömung, tagsüber ziehen Warm- und Kaltfront in rascher Folge durch, schwächen sich dabei aber deutlich ab. Damit regnet es in der Früh vor allem im Nordosten. Tagsüber zeigt sich verbreitet die Sonne, ehe am Nachmittag von Nordwesten her einige Haufenwolken mit Regenschauern aufziehen. Im Nordstau regnet es teils länger anhaltend, alpensüdseitig bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 1400 und 1800 Meter Seehöhe. Der Wind weht schwach, im Norden und Osten mäßig bis lebhaft, aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen werden zwischen null und zehn Grad Celsius erwartet, die Nachmittagstemperaturen zwischen elf und 19 Grad Celsius.