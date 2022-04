Jetzt hat es auch James Bond Daniel Craig erwischt

Austro-Promis ebenfalls nicht gefeit

In Österreich musste der Sänger Kurt Ostbahn im vergangenen Monat zwei Teilnahmen an Benefizkonzerten für die Ukraine absagen, weil er an Corona erkrankt war. Der Sänger Josh. fiel am Freitag als Juror bei Starmania aus, weil er ebenfalls positiv getestet wurde.