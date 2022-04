Nader kann über sein blaues Auge schon lachen

K.o. in Runde fünf

Dem ganzen Saal stockte der Atem, als Arsumanjan Nader in Runde fünf nach nur 22 Sekunden ausknockte. Lange war der Mann aus dem Boxclub Bounce am Boden gelegen - keiner wusste so recht, wie es rund um Nader stand. Die Stimmung im Hotel InterContinental: mehr als angespannt - eine unheimliche Stille.