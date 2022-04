Schwerer Motocross-Unfall zwang Nader zum Boxen

Das ideale Kampfgewicht zu erreichen, fiel ihm diesmal nicht schwer. Rund 15 Kilo musste er in den letzten 10 Wochen abnehmen, um im Hotel InterContinental in den Ring steigen zu können. „Jeder, der mich kennt, weiß dass ich leidenschaftlich gerne esse, das ist natürlich dann immer schwierig in der Phase“, so der begeisterte Schweizerhaus-Geher. Zum Glück habe er einen Sponsor, der das Essen „frisch gekocht und eingepackt bringt, wo ich nicht daran denken muss wie oder was ich esse oder was ich kochen muss oder was ich irgendwo bestelle.“ So sei das überhaupt kein Problem.