Watsche für Pocher war „Dünnschiss vom Feinsten“

Kommenden Samstag (live auf sportkrone.at) heißt es für Österreichs Box-Star Marcos Nader „Alles oder Nichts“. Während der Österreicher seinen 2019 erkämpften IBF-International-Champion-Titel aufs Spiel setzt, will er zeitgleich seinem deutschen Kontrahenten Marten Arsumanjan den lang ersehnten EU-EBU-Titel entreißen. Also zwei Titelentscheidungen in nur einem Kampf - sowas gab’s in Österreich noch nie! Zudem wäre Nader der erste heimische Boxer, der sich gleich zwei Mal den EU-Titel krallt (zuletzt 2013).