Gasflasche flog bei Garagenbrand in die Luft

Im Nebengebäude eines Hauses in Bad Goisern, das als Werkstätte genutzt wird, brach am Samstag gegen 15.45 Uhr ein Brand aus. Der 46-jährige Eigentümer hatte einen Holzofen in seiner Werkstatt in Betrieb genommen und war weggefahren. Als er kurze Zeit später zurückkam, bemerkte er starken Rauch und verständigte sogleich die Einsatzkräfte.