Anna lebt mit einem Herzschrittmacher

Im Herbst 2018 war der damals 14-jährigen Schülerin aus Spittal an der Drau (Ktn.) plötzlich schwindelig. Das Blutdruckmessgerät zeigte Herzrhythmusstörungen an. Beunruhigt wandte sich die Jugendliche mit ihren Eltern an ihre Hausärztin, welche dieselbe Diagnose stellte und empfahl, in ein Spital zu fahren. Sie erhielt den Rat, ihr Herz weiterhin beobachten zu lassen.