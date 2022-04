Hoffnung auf die Bürgerbefragung lebt noch

Kaum ein Projekt in der Stadt Salzburg ist so umstritten wie der Ausbau der Mönchsberggarage. Politisch ist das Projekt eigentlich durch und von der Stadt beschlossen. Im Sommer soll nach langen Verzögerungen mit dem Ausbau begonnen werden. Gegner des Projekts setzen aber noch Hoffnung in eine Bürgerbefragung. 2000 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgern der Stadt müssen eingereicht werden, um eine Befragung zu ermöglichen. Am Donnerstag scheiterten die Initiatoren aber bereits ein zweites Mal. So machte ein Formalfehler im März 2021 die Unterschriften zunichte, so fehlen dieses Mal 16 Stimmen auf die 2000er-Marke. Und das obwohl 2500 Unterschriften bei der Hauptwahlbehörde eingereicht wurden. Mehr als 500 davon wurden für ungültig erklärt, weil die Unterzeichner nicht aus der Landeshauptstadt kamen oder nicht wahlberechtigt waren. Die Sprecherin der Plattform Lebendiges Salzburg, Elke Stolhofer, kann dies nicht nachvollziehen: „Wir haben genügend Unterschriften gesammelt und ich werde mich gleich daran machen alles vorzubereiten.“