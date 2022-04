Heimische Rezepte für exotisches Knollengemüse

Der Mangel an geeigneter Fachliteratur war für Claudia Steinschneider aus Stiwoll, die seit 18 Jahren in der Versuchsstation für Spezialkulturen in Wies beschäftigt ist, und Ute Stückler-Sattler aus Reichenfels (Kärnten) der Beweggrund dafür, selbst ein Buch zu schreiben. Die beiden Autorinnen haben sich beim Biologiestudium kennen gelernt und sind seither befreundet.