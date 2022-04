Für viele wird sich der Osterhase heuer verspäten

Auf Plan B oder C umsteigen

Schon im vergangenen Jahr hatten die Händler durch die Corona-Pandemie mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Damals besonders betroffen waren Kinderfahrräder. „Im Grunde hat sich die Situation nicht geändert. Rohmaterialien sind noch immer oft Mangelware. Die Verfügbarkeit mancher Waren ist einfach limitiert“, so Wiesinger. Der dazu rät, möglichst bald die Geschenke einzukaufen. Ansonsten kann es leicht passieren, dass man auf Plan B oder C umsteigen muss.