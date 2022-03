Red Bull New York jagt WAC-Ass Baumgartner!

Bereits zuvor hatte man per Option Dominik Baumgartner und Luka Lochoshvili prolongiert. Dass sich - via Klubaussendung - beide auf ein weiteres Jahr im WAC-Dress freuen, ist nett - wie die Realität aussehen wird, wird sich weisen. „Locho“, der intern bereits anklingen ließ, dass er gern den nächsten Schritt machen würde, tendiert in eine größere, stärkere Liga. „Baumi“ wieder wird intensiv von Red Bull New York gejagt! So war Manager Thomas Böhm bereits im Jänner ins Camp nach Belek geflogen, um den Transfer schon im Winter über die Bühne zu bringen - da gab’s von Präsident Dietmar Riegler noch ein klares Njet. Und er vertröstete auf Sommer. „Beide wollen wir auf gar keinen Fall verlieren“, betont Trainer Robin Dutt.