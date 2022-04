Idyllische Rundwanderung zum Schloss Tratzberg

Vom Parkplatz unter der Laurentiuskirche folgt man der Dorfstraße, die östlich an der Kirche vorbei Richtung Nordwesten verläuft (hier und auch später nicht an „Rundwanderweg Schloss Tratzberg“ halten). Beim Gedenkstein orientieren wir uns rechts, eine Dorfstraße zieht in einem Rechtsbogen (stets ansteigend) durch eine Siedlung bis zum Waldrand. Hier wird die Brücke überquert und auf dem Asphaltweg nach (Nord)osten gewandert. In einer Linkskurve wechseln wir auf den bezeichneten Fußweg nach „Schloss Tratzberg“.