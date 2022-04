„Impfen hilft - das muss man ganz klar festhalten“

krone.at: Herr Dr. Steinhart, was sind die wesentlichen Grundsätze, die Sie in die Ärztekammer bringen wollen?

Johannes Steinhart: Grundsätzlich wollen wir das Thema des freien Arztes aufrechterhalten, also dass Entscheidungen primär nach medizinischen Grundsätzen getroffen werden und dass politische und ökonomische Einflüsse hintangestellt werden. Der Patient hat das Recht, von jemandem behandelt zu werden, der seine Entscheidungen aufgrund von medizinischen Prämissen trifft. Das ist ein großer Pluspunkt unseres Gesundheitssystems und muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Derzeit prasseln viele Einflüsse auf unser Gesundheitssystem ein - und die einzige Hauptbeschäftigung sollte aber eigentlich die Behandlung des Patienten sein.