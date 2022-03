Polizei zerstört illegalen Alkohol mit Walze

Mit einer Straßenwalze hat die indische Polizei Tausende Flaschen mit beschlagnahmten illegalen Spirituosen zerstört. Der Alkohol im Wert von umgerechnet knapp 200.000 Euro habe die Polizei vorwiegend in den vergangenen zwei Pandemiejahren in der Stadt Ahmedabad in Bundesstaat Gujarat, wo Alkohol verboten ist, beschlagnahmt, heißt es.