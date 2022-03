Stalkerin muss sich von Apple-Chef Cook fernhalten

„Ich will Sex mit dir, bitte, bitte“

„Ich kann so nicht mehr leben. Ich will Sex mit dir, bitte, bitte“, schrieb Choi in einer E-Mail an Cook, die sie von einem iPhone aus verschickte - wissentlich, dass der Apple-Chef homosexuell ist. „Tim, wenn wir füreinander bestimmt sind, können wir uns unter allen Umständen treffen“, hieß es in einer weiteren Mail, in der sie ihm auch mitteilte, wo sie sich zu diesem Zeitpunkt aufhielt. In einer anderen Nachricht schrieb Choi, dass sie Cook für 500 Millionen Dollar in bar verzeihen würde.