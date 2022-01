Apple-Chef Tim Cook von Stalkerin bedroht

Ein Gericht im kalifornischen Santa Clara County hat auf Verlangen von Apple eine einstweilige Verfügung gegen eine Frau erlassen, die beschuldigt wird, Apple-Chef Tim Cook zu stalken und zu bedrohen. US-Berichten zufolge soll die 45-Jährige aus dem US-Staat Virginia Cook seit Ende 2020 „zunehmend alarmierende Drohungen und Aussagen“ per E-Mail und Twitter geschickt haben. Sie gab zudem an, in einer romantischen Beziehung mit dem Apple-Chef zu sein und dass Cook der Vater ihrer Zwillingskinder sei.