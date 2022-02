Apple-Chef Tim Cook versteckt sich vor Stalkerin

45-Jährige soll Apple-Chef bedroht haben

Einem Bericht der „New York Times“ von der Vorwoche zufolge hatte die 45-jährige mutmaßliche Stalkerin seit Ende 2020 „zunehmend alarmierende Drohungen und Aussagen“ per E-Mail und Twitter an Cook geschickt. Sie gab zudem an, in einer romantischen Beziehung mit dem Apple-Chef zu sein und dass Cook der Vater ihrer Zwillingskinder sei.