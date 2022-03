PGA-Tour-Comeback von Tiger Woods deutet sich an

In den USA mehren sich die Gerüchte und Anzeichen für ein Comeback von Tiger Woods auf der PGA-Tour 14 Monate nach seinem schweren Autounfall. Wie ESPN am Dienstag unter Berufung berichtete, soll der 46-jährige Golf-Superstar am Dienstag zusammen mit seinem Sohn Charlie und seinem guten Freund Justin Thomas alle 18 Löcher auf dem Kurs in Augusta gespielt haben - dort wird vom 7. bis 10. April das erste Major der Saison gespielt.