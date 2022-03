Zimmerbrand: Nichte und Nachbar retten 90-Jährigen

Feueralarm am Dienstagabend in Osttirol: In einem Wohnhaus in Matrei brach in einem Schlafzimmer vermutlich aufgrund eines defekten Heizgerätes ein Brand aus. Der 90-jährige Bewohner wurde von seiner Nichte und einem Nachbarn in Sicherheit gebracht. Dessen Pflegerin konnte sich selbstständig ins Freie retten.