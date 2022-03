Wenig neue Lifte nach der zweiten Corona-Skisaison

Glemmtaler warten mit ihren Investitionen vorerst

In Saalbach dreht der Limberglift länger seine Runden als gedacht. „Wir entscheiden über den Tausch im Herbst“, so Geschäftsführerin Isabella Dschulnigg-Geissler. Wann in Hinterglemm die Zwölfer-Nordbahn ersetzt wird, ist noch unklar. „Vor der WM stehen kleinere Arbeiten an, wie der Damenstart“, sagt Chef Peter Mitterer. Der Mitteregglift wird nicht ausgetauscht – die Förderung wurde abgelehnt.