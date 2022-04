Sagen Sie uns: Was fehlt bei Bim, Bus & Co.?

Die hohen Spritpreise bewegen viele Fahrgäste, vermehrt mit Bus, Bahn und Bim antatt des Autos zu fahren. Doch wie findet die „Krone“-Community die österreichischen Öffis? Was funktioniert bei Ihrem Weg zu Arbeit mit den öffentlichen Verkehresmitteln sehr gut, und was könnte noch verbessert werden? Was motiviert bzw. hindert Sie an der Nutzung von Öffis? Wir sind auf Ihre Meinung in den Kommentaren gespannt!