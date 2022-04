Mord und Schmäh: Wie passt das zusammen?

Außerdem bespricht Podcasterin Annie Müller Martínez mit Franziska und Amrei wie sie sich dabei fühlen über Femizide zu berichten - gerade in einer Zeit, wo in Österreich so viele Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet werden. Außerdem geht es um den True Crime-Hype und die Frage was hinter dem Erfolg steht: Warum finden Menschen Kriminalfälle so spannend?