Virale Tiktok-Leggings sind weiter auf Triumphzug

Erstaunlich, wie lange sich dieser Trend schon hält. Schaut man sich die Verkaufszahlen an, gab es einen kleinen Einbruch Mitte des letzten Jahres bei den „Tiktok-Leggings“, aber zwei Monate später setzten die engen Turnhosen den Triumphzug fort. Bis heute sind die Leggings in den sozialen Medien stark präsent. Doch was sind Tiktok-Leggings und warum nennt man sie so?