„Inakzeptabel!“ Toto Wolff schlägt bereits Alarm

War Hamilton nach einer Setup-Fehleinschätzung nur von Grid-Position 15 ins Rennen gestartet, hatte Russell als Quali-Sechster zumindest zu Beginn Tuchfühlung mit der Spitze des Feldes. Der 24-Jährige konnte das Tempo der Paarungen bei Red Bull und Ferrari jedoch nicht mitgehen, auch eine echte Safety-Car-Phase änderte daran nichts. „Es war ein starkes Rennen, was die Maximierung unseres Punktepotenzials angeht. Das Auto fühlte sich gut an, aber es fehlt uns einfach an Abtrieb, weil wir das Auto nicht tief genug abstimmen können“, erklärte der Brite.