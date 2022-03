100.000 bei „YesWeCare“: Van der Bellen „gerührt“

Bewegt zeigten sich die Vertreter der heimischen Politik von den Menschenmassen beim „YesWeCare“-Solidaritätskonzert für die Ukraine am Wiener Heldenplatz. „We feel with you, we stand with you, we support you“, versicherte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) den Menschen der Ukraine. Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich „tief gerührt, dass sich so viele Menschen hier eingefunden haben“.