Selenskyj: „Als freie Menschen am Leben bleiben“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich am Sonntagabend in einer voraufgezeichneten Videobotschaft in englischer Sprache an Besucher von Solidaritätskonzerten in ganz Europa, darunter auch von „#YesWeCare“ am Wiener Heldenplatz, gewandt. Einmal mehr betonte das Staatsoberhaupt der Ukraine die Einheit der Bevölkerung seines Landes im Kampf gegen die russische Aggressoren und wiederholte bekannte Forderungen an die internationale Staatengemeinschaft.