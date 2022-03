Gruppenbildung im Team? Spieler kontern Schöttel

In der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft befindet man sich nach dem Scheitern im WM-Play-off auf Ursachenforschung. Es werden Gründe für die Niederlage in Wales, die verkorkste WM-Qualifikation und so manch andere in den Sand gesetzte Partie gesucht. Dabei rückt die Spielphilosophie in den Fokus, schließlich gilt es, Spieler aus der Red-Bull-Pressing-Schule mit klassischen Ballbesitz-Kickern zu einem schlagkräftigen Kollektiv zu formen.