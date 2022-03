Am Tiefpunkt! ÖFB-Team droht Fan-Minusrekord

In der Pandemie standen Geisterspiele auf dem Programm. Beim Testspiel am 7. Oktober 2020 in Klagenfurt gegen Griechenland (2:1) waren laut Behördenvorgaben zwar 3.000 Zuschauer erlaubt, es kamen aber nur 1.500. Ausgeschöpft wurden die zugelassenen 3.000 Besucher dagegen bei der EM-Generalprobe am 6. Juni 2021 gegen die Slowakei (0:0) in Wien. Die bestbesuchten ÖFB-Heimspiele waren Vergleiche mit Spanien (3:0 am 30. Oktober 1960) und England (3:1 am 27. Mai 1961). In beiden Spielen betrug die offizielle Zuschauerzahl im Wiener Praterstadion jeweils 90.726.