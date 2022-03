Türkei plädiert für weitere Gespräche mit Russland

Russische Oligarchen in der Türkei willkommen

Während etwa die EU das Eigentum russischer Oligarchen beschlagnahmt, sind diese in der Türkei willkommen. Sie müssten sich aber bei Geschäften an internationale Gesetze halten, erklärte am Samstag der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. „Wenn russische Oligarchen oder Bürger die Türkei besuchen wollen, können sie das natürlich“, sagt er.