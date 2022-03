Imster Jazzfestival: Großaufgebot an Musikgrößen

Schon der Auftakt des Festivals am 29. April kommt einem Raketenstart gleich. Chris White, Saxofonist und Mitglied der Dire Straits, kommt mit einem zehnköpfigen Ensemble Musiker in die Oberländer Bezirksstadt. Somit wird „The Dire Straits Experience“ 25 Jahre nach Auflösung der Band ihre unvergänglichen Hits von „Sultans of Swing“ über „Money for nothing“, „Calling Elvis“ und „Romeo and Juliet“ bis hin zu „Walk of Life“ einem begeisterten Publikum präsentieren. Am 30.April wird die holländische Saxofonisten Candy Dulfer ihr neues Programm samt neuer Band vorstellen.