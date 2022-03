EU und USA kündigen neues Datenschutzabkommen an

„Der Deal war offenbar ein Symbol, das von von der Leyen gewollt war, aber keinen Rückhalt der Experten in Brüssel hat, da sich die USA nicht bewegt haben. Besonders empörend ist, dass die USA angeblich den Krieg gegen die Ukraine genutzt haben, um die EU in dieser Wirtschaftsfrage unter Druck zu setzen“, teilte die Datenschutzorganisation Noyb von Schrems per Aussendung mit.