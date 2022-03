Max Verstappen sorgt sich bereits um Titelchancen

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sorgt sich nach dem Auftakt-Debakel in Bahrain um seine Titelchancen. „Wir müssen besser werden. Wenn wir um den Titel kämpfen wollen, können wir uns nicht viele solcher Rennen wie in Bahrain leisten“, sagte der 24-Jährige am Freitag vor dem zweiten Saisonlauf in Saudi-Arabien. Der Niederländer war in der Vorwoche kurz vor Renn-Ende wegen eines technischen Defekts an der Benzinpumpe seines Red-Bull-Boliden ausgeschieden.