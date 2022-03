Bayern für Marcel Sabitzer „eine Nummer zu groß“

Sabitzer kommt in der deutschen Bundesliga in der laufenden Saison zwar auf 21 Einsätze, aber 15 Mal davon wurde er nur eingewechselt. „Auf dem Feld fremdelt er, als ob er nicht wirklich ins Bayern-Spiel integriert wäre. Ihm unterliefen häufig einfache Fehler, für ihn ungewohnte Fehler. Zudem musste er wegen Personalnöten auf der für ihn völlig ungewohnten Linksverteidigerposition ran. Gewiss keine Aufgabe, die ihm Selbstvertrauen brachte“, so der „kicker“.