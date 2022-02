Schwere Bayern-Zeit für „Luxustransfer“ Sabitzer

Enttäuschende Bilanz

Für Sabitzer, der aktuell laut den Bayern für ein Interview nicht zur Verfügung steht, ging eigenem Bekunden nach „ein Kindheitstraum“ in Erfüllung. Und die Bayern sahen sich mit einem vielseitigen Mittelfeldspieler verstärkt, der sich bereits in Bundesliga und Champions League bewährt hatte. Doch die bisherige Bilanz wird den 58-fachen ÖFB-Teamspieler, der 2014/15 in Salzburg kickte, nicht zufriedenstellen: 20 Partien, davon fünfmal in der Startelf (zweimal als Linksverteidiger), hat Sabitzer auf seinem Bayern-Konto.