Marcel Sabitzer droht jetzt sogar Bayern-Abschied

„Drei Bayern-Stars müssen richtig zittern!“, schreibt die „Bild“-Zeitung am Dienstag in fetten Lettern online. Und einer davon ist Marcel Sabitzer! Gerade einmal 919 Minuten durfte der 28-jährige ÖFB-Kicker in bislang 26 Spielen ran. Das macht 35 Minuten im Schnitt und eine klassische Jokerrolle. Zu wenig offenabr für die Bayern!