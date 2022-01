„Sabitzer hat Bayern-Kader nicht so verbessert!“

Er hat schon bessere und erfolgreichere Zeiten erlebt - Marcel Sabitzer mag sich mit seinem Wechsel zum FC Bayern einen großen Karriere-Traum erfüllt haben, doch so richtig angekommen scheint er in München noch nicht zu sein! So überzeugend er über Jahre bei RB Leipzig agiert hatte, so wenig gelingt ihm bei Deutschlands Rekordmeister - so wenig, dass nun sogar dessen Ex-Vorstandsboss knallhart urteilt: „Er hat den Kader nicht so verbessert, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat ...“