Debatte um Airpower: Höhenflug oder Bruchlandung?

Schon seit Jahren will die Kritik an der Airpower, die alle zwei Jahre in Zeltweg stattfindet, nicht verstummen. KPÖ und Grüne sprachen schon 2009 von Geldverschwendung, später kam die Kritik an der hohen Lärm- und Umweltbelastung dazu. Und nun der Krieg in der Ukraine: Die Abhaltung einer Militärschau in luftigen Höhen mutet vielen Steirern wie eine moralische Bruchlandung an.