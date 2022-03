Das Rätsel um den Salzach-Schatz ist gelöst

Laut Polizei war ein Georgier (39) in der Silvesternacht 2020 in ein Wohnobjekt in Bad Ischl eingestiegen: Der Täter durchsuchte die Räume, nahm Schmuck, Uhren und Bargeld mit. Den Tresor stemmte er sogar aus der Wand heraus und nahm ihn samt dem Inhalt mit. Bereits am 17. Jänner 2020 konnte der in Salzburg lebende Georgier von der Polizei festgenommen werden. Den Tresor dürfte er zuvor in die Salzach geworfen haben. Dort dürfte der Salzach-Schatz bis zum Bagger-Fund mehr als ein Jahr unter Wasser versteckt gewesen sein.