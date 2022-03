Salzach-Schatz gibt der Polizei ein Rätsel auf

Die großen Baumaschinen in der Salzach baggern derzeit eigentlich für den Hochwasserschutz. Nun haben sie womöglich einen Kriminalfall aufgedeckt. Bereits Mitte Februar tauchte bei den Baggerarbeiten im Stadtzentrum ein reich gefüllter Tresor auf. Schmuck, Uhren und Schlüssel fanden sich in dem offenbar schon sehr lange in der Salzach liegenden Schatz.