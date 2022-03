„Wir helfen den Menschen mit vereinten Kräften“

Nach mühsamer Fahrt hätte es eine ruhige Nacht in der Unterbringung werden sollen, doch das Heulen der Sirenen ließ nicht lange auf sich warten. „Wir mussten sofort in den Keller laufen und haben dort am Boden geschlafen“, erzählt Miriam Liska von ihrer Ankunft in Lemberg. Was beängstigend klingt, ist für sie nichts Ungewöhnliches, denn auf solche Szenarien ist sie gut vorbereitet.