So viele Ukrainer hat die Steiermark schon erfasst

Bedarf an Quartieren dürfte weiter steigen

Knapp 14 Prozent der in Österreich in Grundversorgung befindlichen Menschen müssen in der Steiermark betreut werden. So heißt es in der Aufschlüsselung des Bundes. Mit den aktuellen 114 Prozent, so die Leiterin des Krisenstabs Barbara Pitner, erfülle das Land die Quote bei Weitem. Die Steirer haben bisher 5200 Quartierplätze angeboten. 310 Menschen befinden sich schon in einer solchen Unterkunft. Viele der Quartiere müssten aber noch überprüft werden. Man rechne, dass der Bedarf daran künftig weiter steigen dürfte.