klagenfurter ensemble führt „Das Liebeskonzil“ auf

Ein Jahr Zuchthaus gab es für Oskar Panizza, als er 1894 die Satire „Das Liebeskonzil“ schrieb. Applaus ist für das klagenfurter ensemble zu erwarten, das „Das Liebeskonzil und die Wolke - eine himmlische und eine digitale Tragödie“ am Freitag als Kammeroper in der TheaterHalle 11 in der Landeshauptstadt uraufführt.