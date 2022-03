Kanzler Nehammer als „Feuerwehrmann“ in Telfs

Die Landes-Feuerwehrschule in Telfs punktet unter anderem mit einem 50 Meter langen, in Österreich einzigartigen Übungstunnel. Darin können mithilfe von „Mixed-Reality“-Brillen simulierte Personen, Gegenstände, Flammen oder Rauch in die reale Umgebung eingefügt werden. Die Ausbilder können steuern, wie sich der „Übungsbrand“ entwickelt. Der Standort Telfs dient als bundesweites Kompetenzzentrum für den Tunneleinsatz. Aber auch bei der Waldbrandbekämpfung und im Flugdienst ist er in Österreich führend.