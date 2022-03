Salzburgs Polizei hat nun eine Offiziersschmiede

Weil es der Polizei im Westen an Führungskräften mangelt und eine Pensionierungswelle ins Haus steht, werden nun auch in Salzburg Nachwuchs-Offiziere ausgebildet. Bisher konnte man dieses berufsbegleitende Studium nur an der FH in Wiener Neustadt absolvieren. Weil die Offiziersanwärter dafür für jede zweite Woche berufsbegleitend pendeln müssen, hielt sich der Andrang im Westen bislang in Grenzen.