Danso sagt ÖFB-Team ab! Ex-Rapidler rückt nach

Österreichs Teamchef Franco Foda hat seinen Kader für das Halbfinale im WM-Play-off am Donnerstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Wales noch einmal verändern müssen. Der nachnominierte Kevin Danso sagte wegen Sprunggelenksproblemen ab. An seiner Stelle wurde Maximilian Ullmann nachnominiert. Der Linksverteidiger von Venezia sollte im Lauf des Nachmittags zum Team stoßen, gab der ÖFB Montagmittag bekannt.