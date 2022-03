Eine Kampfsportart, die Jugendlichen viel lehrt

„Tiroler Krone“ bei Training hautnah dabei

Der Verein Ksf6020 in Innsbruck will diesem Trend entgegensteuern und setzt dabei auf Kampfsportarten für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren. Neben Kickboxen wird auch Brazilian Jiu Jitsu - kurz BJJ - angeboten. Doch sind derartige Kampfsportarten tatsächlich auch für Kinder und Jugendliche geeignet? Die „Tiroler Krone“ sah sich ein BJJ-Trainig an.