LIVE ab 14.30 Uhr: Sturm gegen Austria Klagenfurt

Pacult muss seine Startelf zumindest auf zwei Positionen verändern. Mit Turgay Gemicibasi (Mittelfeld) und Nicolas Wimmer (Verteidigung) fehlen zwei gesperrte Schlüsselspieler. Auch beim 0:3 gegen Sturm in der letzten Herbstrunde fehlte das Duo. In Graz hat die Klagenfurter Austria in der Bundesliga bei vier Remis und neun Niederlagen noch nicht gewonnen. Die Grazer setzen im Heimspiel ein Zeichen für den Frieden. So geht etwa pro verkaufter Tageskarte ein Euro an die Opfer des Krieges in der Ukraine, pro erworbenem Schal sind es zwei Euro. Und statt den Eigenwerbungen auf den LED-Banden werden Friedensbotschaften präsentiert.