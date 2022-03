Formel-1-Einstieg von Porsche wird konkreter

Ein Einstieg von Porsche in die Formel 1 wird offenbar konkreter! Vorstandschef Oliver Blume sagte am Freitag bei einer Videokonferenz zur Bilanzpräsentation, Porsche prüfe eine Teilnahme an der Rennserie, es gebe aber keine Entscheidung. Die Sportwagentochter von Volkswagen habe mit Interesse das Votum des Motorsport-Weltverbandes FIA für umweltfreundlichere Antriebe ab 2026 verfolgt. Er bezeichnete diese als „sehr zukunftsweisend“.